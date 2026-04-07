Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Elveren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kepez Mahallesi'nde seyreden Ali Elveren idaresindeki 10 ZS 340 plakalı traktör, yol kenarında devrilmiş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elveren, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman
