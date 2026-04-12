Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.A. idaresindeki 10 EY 893 plakalı traktör, Babaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A. ile yanındaki A.D, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın