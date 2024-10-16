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Balıkesir'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yusuf Şenol hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Şenol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 AJG 094 plakalı otomobil, Murat Bayırı mevkisinde Yusuf Şenol (80) yönetimindeki 10 E 9414 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Yusuf Şenol, kafasından ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şenol, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel

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