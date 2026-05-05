Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen iki otomobil çarpışmasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Balıkesir-Bandırma Karayolu Okçugöl mevkisinde, İ.K. idaresindeki 16 KFM 18 plakalı otomobil ile N.G. yönetimindeki 17 UL 588 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.K, N.G, R.B, B.K, E.D ve Z.K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan R.B, E.D. ve Z.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın