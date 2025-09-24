Balıkesir'de Telsiz İstasyonu Açılışı Yapıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karesi ilçesinde kurulan TRAC telsiz istasyonu, törenle hizmete girdi. Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok davetli yer aldı.
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi'ne telsiz istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Karesi ilçesindeki Çamlık bölgesine inşa edilen "TRAC telsiz istasyonu" İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.
Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Gökhan Sunar, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve TRAC Balıkesir Şubesi üyeleri ile davetliler katıldı.
Programda İtfaiye Daire Başkanlığındaki itfaiye erlerini temsilen 5 itfaiye erine teşekkür belgesi verildi.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, istasyondan ilk çağrı anonsunu yaptı.