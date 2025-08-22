Balıkesir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki Zeynep Kanat yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü A.K. ile C.K, F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Haberler.com
