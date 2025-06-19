Balıkesir'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Yangına karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahalelerde bulunuyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesinin Yeniköy Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 110 personel, 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı ve 3 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Meyve bahçelerinin içinde bulunan bir eve de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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