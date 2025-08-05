Balıkesir'de Tarihi Binada Yangın Çıktı
Edremit ilçesinde bulunan iki katlı tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel