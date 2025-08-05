Balıkesir'de Tarihi Binada Yangın Çıktı

Balıkesir'de Tarihi Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde bulunan iki katlı tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı

Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.