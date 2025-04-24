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Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca, 1 kesici alet ile fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel
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