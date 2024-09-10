Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.