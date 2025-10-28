Balıkesir'de Panelvan Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Balıkesir'de, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir panelvanın yol kenarındaki beton su deposuna çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Balıkesir'de yol kenarındaki beton su deposuna çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karakol mevkisinde, Doğukan Ş. idaresindeki 35 CAL 190 plakalı panelvan bariyerleri aşarak yol kenarındaki beton su deposuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi.
Doğukan Ş. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Doğukan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İlkay Arslan (31) ve Tolga Fincan'ın (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.