Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
İvrindi ilçesinde meydana gelen kazada, biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Ş.Y. (65) idaresindeki 10 D 2736 plakalı kamyonet, Akçal Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A'nın (71) kullandığı 10 HV 664 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden M.A. ile araçlardaki Ü.A. (65), M.C. (75), F.N. (25), A.G.E. (9) ve M.E. (6) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel