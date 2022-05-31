Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Abdulkadir Aydınışık - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, Havran ilçesi Balıkesir- Edremit yolu Şapçı mevkisinde meydana geldi. Baran G.'nin kullandığı 10 BU 498 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, otomobildeki Oğulcan Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Baran G. ise ambulansla götürüldüğü Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Balıkesir Otomobil Jandarma Kaza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title