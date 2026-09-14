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Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Ali D. idaresindeki 10 D 2450 plakalı otomobil, kırsal Börülceağaç Mahallesi'nde, Hikmet Işık (65) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Işık, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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