Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Kepsut ilçesindeki Sarıfakılar Mahallesi'nde çıkan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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