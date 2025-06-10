Balıkesir'de Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, 4 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 4 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel