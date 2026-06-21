Balıkesir'de Orman Yangını
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. 10 dönüm alan zarar gördü.
1) BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53'te orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, takviye olarak 4 helikopter daha gönderildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatlik çaba sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Sarp arazideki yangına müdahalede hava unsurları etkili oldu. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.