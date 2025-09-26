Balıkesir'de Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Etkiledi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarın feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Güney Marmara-Adalar hattında ise seferlerin tarifeye uygun sürdürüleceği bildirildi.