Balıkesir'de Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Etkiledi
Güney Marmara'daki kötü hava şartları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarın feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, diğer hatlarda seferler devam edecek.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarın feribot seferleri yapılamayacak.
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Güney Marmara-Adalar hattında ise seferlerin tarifeye uygun sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel