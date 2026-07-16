Haberler

Kaza yapan otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı; 4 yaralı

Kaza yapan otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı; 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye savrulup alev aldı. Yangın otluk alana sıçrarken, 4 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye savrularak alev aldı. Çıkan yangın otluk alana sıçrarken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 ATU 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi Grup Amirliği, Orman Genel Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı

Erbakan, Hamaney'in cenaze töreninde neden ağladığını açıkladı