Kaza yapan otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı; 4 yaralı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye savrularak alev aldı. Çıkan yangın otluk alana sıçrarken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 ATU 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi Grup Amirliği, Orman Genel Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı