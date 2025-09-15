Haberler

Balıkesir'de Kayıp İsmail Hezer için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Balıkesir'de Kayıp İsmail Hezer için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, teknesiyle denize açılan 74 yaşındaki İsmail Hezer'den haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası, Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Hezer (74) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hezer'den Akçay Mahallesi'nden teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Akçay Sahil Güvenlik ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek veriyor.

Arama kurtarma çalışmaları Akçay, Güre ve Altınoluk kıyı hattı boyunca devam ediyor.

Havanın kararması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına denizden devam ediliyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.