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Balıkesir'de 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir kamyonette ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, bir kamyonetteki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yüklü halde bulunan ev eşyalarının arasında yapılan aramada, koliler ve eşyaların arkasına gizlenmiş 144 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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