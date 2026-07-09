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Balıkesir'de akü hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de akü hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de internet ve telefon dağıtım cihazlarından 312 akü çalan 2 zanlı, 400 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Araçlarında 60 akü ele geçirildi.

Balıkesir'de internet ve telefon dağıtım cihazları içinde yer alan aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda internet ve telefon dağıtım cihazlarındaki akülerin çalındığı bilgisini aldı.

Çalışma başlatan ekipler, 400 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından 312 akünün çalındığını ve şüphelilerin S.N. ile R.Ç. olduğunu tespit etti.

İki farklı araçta İstanbul'dan Balıkesir'e geldikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları Osmangazi Köprüsü girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 60 akü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin şirket çalışanı gibi davranarak aküleri yerlerinden söküp araçlara yükleme anları yer alıyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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