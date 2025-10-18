Balıkesir'de Gençlerin Sosyal Gece Kampı

Balıkesir'de, Genç Kızılay İl Başkanlığınca düzenlenen Sosyal Gece Kampı'nda gençler, bir araya geldi.

Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampta buluşan gençler, insan hakları, çevre, bağımlılık ve engelliler, hakkında çözüm önerileri sunarak çeşitli projeler üretti.

Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Batuhan Akseli, yaptığı açıklamada, etkinliğin faydalı geçtiğini söyledi.

Çeşitli atölyelerde de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akseli, "Projemizi farklı ilçelerde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizler için çok yararlı ve faydalı oldu." diye konuştu.

Programın sonunda çalışmaya katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.