Balıkesir'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü A.U. yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Salmanlı Köprüsü - Yağcıbedir Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki 10 UF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede araçta sıkışan sürücü A.U.'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. A.U.'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.