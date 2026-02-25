Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Devlet Bahçeli'den Taziye Mesajı

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
