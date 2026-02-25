F-16 Uçağı Kazasında Pilot Şehit Oldu

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'deki görev uçuşu esnasında meydana gelen elim kaza sonucu, kahraman pilotumuzun şehadet haberini derin bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA