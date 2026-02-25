Haberler

F-16 Uçağı Kazasında Pilot Şehit Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'deki görev uçuşu esnasında meydana gelen elim kaza sonucu, kahraman pilotumuzun şehadet haberini derin bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar