F-16 Uçağı Kazası: Bir Pilot Şehit Oldu
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında bir pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Ustaoğlu, yazılı açıklamasında "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00: 50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA