Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vakıf Mahallesi Odabaşı Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.