Balıkesir'de Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine hızla intikal eden acil servis ve itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Vakıf Mahallesi Odabaşı Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

