Balıkesir'de Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Mehmet A. eşi Gonca A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Mehmet A. ormanlık alanda intihar etti. Her iki cenaze Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı bıçaklayıp kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Mehmet A'nın intihar ettiği belirlendi.

Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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