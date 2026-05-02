Bandırma'daki otobüs kazasında ölen Elif Kel son yolculuğuna uğurlandı

Bandırma'daki otobüs kazasında ölen Elif Kel son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Elif Kel'in cenazesi memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Elif Kel'in cenazesi memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Kel'in cenazesi, yakınları tarafından Çerkezköy ilçesine getirildi.

Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kel'in naaşı Veliköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan Pamukkale firmasına ait K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Bekleneni yaptı!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı