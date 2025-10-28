Balıkesir'de Deprem Eğitime Ara Verdi

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü tüm resmi ve özel okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadeleri yer aldı.