Balıkesir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Ayrıca Altıeylül ve Sındırgı ilçelerinde çıkan yangınlar da büyümeden kontrol altına alındı.
BİGADİÇ DE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde saat 14.45 sıralarında başlayan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilerek saat 19.50'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Ayrıca Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Ulus Mahallelerinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınları da karadan yapılan kısa müdahaleler ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,