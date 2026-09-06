Haberler

Edremit'te yangın: 5 iş yeri hasar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki organize sanayi sitesinde bir polyester atölyesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.

Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 8 araç ve 16 personel müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

Gece gece Kerem'e patladı: Şu röportajı Galatasaray'da verseydin...
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrılmış

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol