Balıkesir'de Bisiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Balıkesir'in Karasi ilçesinde, 12 yaşındaki Denizcan Kaba, bisikletiyle seyir halindeki bir otomobilin arkasındaki römorka çarptı. O anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

BALIKESİR'in Karasi ilçesinde, 12 yaşındaki Denizcan Kaba, yokuşu indiği bisikletiyle kavşakta seyir halindeki bir otomobilin arkasındaki römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan çocuk, otomobilin römorkuna düştü. O anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Maltepe Mahallesi Sefaköy mevkinde, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Bir grup çocuk bisikletleriyle yokuşu inip, kavşaktan geçti. Bu sırada grubun arkasında kalan Denizcan Kaba, Ersin Özkan'ın kullandığı 41 GE 930 plakalı, seyir halindeki otomobilin arkasına takılan römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk, havaya fırlayıp, römorkun içine düştü. Denizcan Kaba, kazayı yara almadan atlattı. O anlar yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çocuk, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.