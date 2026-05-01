Sındırgı'da 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Rızaiye Mahallesi Üniversite Yolu Caddesi'nde ikamet eden Halil Özmen'e (62) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık personeli, boğazında bıçak kesisi, yanında kanlı bıçak bulunan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın