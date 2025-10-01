Haberler

Balıkesir'de Bıçaklama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Tuncay Y. ile ona yardım eden N.T. ve C.K. tutuklandı. Olay, bir büfe önünde çıkan kavgada meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Altınkum Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde 28 Eylül'de bir büfe önünde çıkan kavgada, tartıştığı işletmeci Hasan Eroğlu'nu (44) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Tuncay Y. (34) ile ona yardım ettiği öne sürülen N.T. ve C.K, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edremit ilçesinde büfe işleten Hasan Eroğlu ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen Tuncay Y. arasında tartışma çıkmış, şüphelinin bıçakla yaraladığı Eroğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.???????

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.