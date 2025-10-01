Balıkesir'de Bıçaklama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Altınkum Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde 28 Eylül'de bir büfe önünde çıkan kavgada, tartıştığı işletmeci Hasan Eroğlu'nu (44) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Tuncay Y. (34) ile ona yardım ettiği öne sürülen N.T. ve C.K, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edremit ilçesinde büfe işleten Hasan Eroğlu ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen Tuncay Y. arasında tartışma çıkmış, şüphelinin bıçakla yaraladığı Eroğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.???????