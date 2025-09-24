Balıkesir'de Anız Yangını: Zeytin Ağaçları ve Bir Otomobil Zarar Gördü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, 2 saat saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı çok sayıda zeytin ağacı ile 1 otomobil zarar gördü.

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenler Sokak'ta A.Ç.'ye ait özel mülkte saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler kısa sürede çevredeki zeytin ağaçları ile park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait su tankerleri ile alevlere müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile otomobil zarar gördü.