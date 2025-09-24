Haberler

Balıkesir'de Anız Yangını: Zeytin Ağaçları ve Bir Otomobil Zarar Gördü

Balıkesir'de Anız Yangını: Zeytin Ağaçları ve Bir Otomobil Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve bir otomobil zarar gördü.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, 2 saat saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı çok sayıda zeytin ağacı ile 1 otomobil zarar gördü.

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenler Sokak'ta A.Ç.'ye ait özel mülkte saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler kısa sürede çevredeki zeytin ağaçları ile park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait su tankerleri ile alevlere müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile otomobil zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.