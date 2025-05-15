Balıkesir'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirilecek

Balıkesir'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirilecek
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Balıkesir Valiliği tarafından 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak deprem tatbikatında, 7 büyüklüğünde bir depremin senaryosu uygulanacak. Tatbikat, enkaz kaldırma ve kurtarma eğitimlerini de kapsıyor.

Balıkesir'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak.

Balıkesir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Balıkesir il merkezinde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Hazırlanan senaryoya göre Balıkesir'de yıkım çalışmaları devam eden Devlet Hastanesi E Blok ve uzantılarında merkez üssü Balıkesir olan 7 büyüklüğünde, deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikat, kapsamında enkaz kaldırma ve kurtarma eğitimleri de gerçekleştirilecek.

Deprem enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına arama ve kurtarma eğitimi almış kamu ve özel kurumların personeliyle, AFAD Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görevlileri katılacak.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Tatbikat alanı çevresindeki yol ve güzergahlarında trafik yoğunluğunun önlenmesi maksadıyla ulaşıma ara verileceğinden, sürücü ve vatandaşlarımızın tatbikat süresince dikkatli olmaları ve farklı güzergahları tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Söz konusu tatbikat plan gereğince, 20-21 MAYIS 2025 tarihlerinde (Salı ve Çarşamba günleri) 2 gündüz ve 1 gece vardiyası olarak gerçekleştirilecektir." denildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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