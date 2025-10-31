Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.18'de, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.