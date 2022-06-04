Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler

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Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir  deprem daha meydana geldi. Yerin 14.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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