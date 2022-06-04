Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 14.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel