Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 2'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkisinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Akçay ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 31 düzensiz göçmen denize açılmadan yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.