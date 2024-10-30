Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kortej yürüyüşü ve konserle sona erdi.

Tren Garı önünden başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar devam eden Cumhuriyet Korteji ve fener alayına katılan vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağının arkasında yürüdü.

Kortej yürüyüşüne CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortej sonrası şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi.