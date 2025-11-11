Balıkesir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Balıkesir'de fidan dikimi yapıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki aşırı yağış nedeniyle 17 ilçedeki fidan dikim etkinlikleri ileri bir tarihe alınırken sadece Dursunbey ve Sındırgı ilçesinde yapılan fidan dikim gerçekleştirildi.

Törenlere ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve orman bölge müdürlüğü personelleri katıldı.

Etkinliklerde, yüzlerce fidan "Yeşil Vatan Seferberliği" ile toprakla buluşturuldu.