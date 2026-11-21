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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bazı adreslerde yapılan aramalarda, kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olan 9 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA