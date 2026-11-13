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Balıkesir Ayvalık'ta lodosta 3 tekne su alarak battı, halatı kopan tekne sürüklendi

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Balıkesir Ayvalık'ta lodosta 3 tekne su alarak battı, halatı kopan tekne sürüklendi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lodosta Gönül Köprüsü yakınlarında demirli 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde maddi hasar oluştu. Halatı kopan direkli tekne diğer teknelerin üzerine sürüklenirken, tekne sahipleri ve ekipler tekneyi güvenli alana çekmeye çalışıyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne de denizde sürüklendi.

İlçede gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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