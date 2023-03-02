Balıkçı teknesinde tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürüp, denize attı Güncel Haberler İZMİR'in Dikili ilçesinde F.D., kıyıya bağlı balıkçı teknesinde tartıştığı husumetlisi Mert Temel'i (30) tabancayla vurup, denize attı. İZMİR'in Dikili ilçesinde F.D., kıyıya bağlı balıkçı teknesinde tartıştığı husumetlisi Mert Temel'i (30) tabancayla vurup, denize attı. Temel'in cesedi, polis tarafından denizden çıkarılırken, kaçan F.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, gece saatlerinde Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Mert Temel, kız arkadaşıyla kıyıya bağlı olan balıkçı teknesinde oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan F.D. geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. F.D., yanında getirdiği tabancayla Temel'i vurup, denize attı. F.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Temel'in cesedi, polis ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Mert Temel'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmarını sürdürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Dikili İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkçı teknesinde tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürüp, denize attı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.