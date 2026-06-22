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Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulunan teknisyen, toprağa verildi

Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulunan teknisyen, toprağa verildi
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Sivas'ta balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında cansız bedeni bulunan TÜRASAŞ teknisyeni Abdullah Uygun, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİVAS'ta balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında cansız bedeni bulunan TÜRASAŞ teknisyeni Abdullah Uygun (29), memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Olay, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyü mevkisinde meydana geldi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak görev yapan Abdullah Uygun, mesai bitiminin ardından balık tutmak için Kızılırmak Nehri kenarına gitti. Gün boyu eşinden haber alamayan kadının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin nehir kıyısında gerçekleştirdiği yoğun aramalar neticesinde, Uygun'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Uygun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Sivas Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç teknikerin cenazesi, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Abdullah Uygun için Tavşanlı Ulucami'de cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, Uygun'un ailesi, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından genç teknikerin cenazesi, Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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