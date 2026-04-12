Otomobil şarampole yuvarlandı: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada balık tutmaya giden kardeşlerden Mehmet Yıldırımoğlu öldü, Hüseyin Yıldırımoğlu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kardeşiyle birlikte balık tutmaya giden Hüseyin Yıldırımoğlu'nun kullandığı 42 LK 543 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu ve kardeşi Mehmet Yıldırımoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araç içinden kurtulan Yıldırımoğlu kardeşler, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Yıldırımoğlu, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı