Balık Şeklindeki Fenerle Yapılan Geçit Töreni

Balık şeklindeki fenerle yapılan geçit töreninden çeşitli görüntüler

Çin'in Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde bulunan antik Zhanqi köyünde, Çin Yeni Yılı için düzenlenen geleneksel kutlamaların bir parçası olarak balık şeklindeki fenerlerle geçit töreni düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan'dan bildiriyor. (XHTV)