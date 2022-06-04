Balık popülasyonunun gelişimi için yapay resifler Marmara Denizi'ne bırakıldı - Haberler

- Balık popülasyonunun gelişimi için yapay resifler Marmara Denizi'ne bırakıldı

İSTANBUL - Balık popülasyonunun artırılması için tasarlanan 60 adet yapay resif Heybeliada açıklarında denizle buluşturuldu.

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteği ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan ve çalışması halen devam 'İstanbul Yapay Resif Projesi' çalışmalarına başladı. Proje çerçevesinde İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İstanbul İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Benal Gül'ün katılımıyla Marmara Denizi'ne atılmak üzere hazırlanan resiflerden 60 adet yapay resif ünitesi Heybeliada açıklarında vinç yardımıyla denize bırakıldı.

Yapay resifler; deniz canlıları için yeni tip habitatlar oluşturmak veya mevcut habitatları korumak ve geliştirmek amacıyla deniz dibine yerleştirilen yapılar olarak biliniyor. Yapay resifler, küçük balıkçılığı desteklemek, biyolojik çeşitliliği arttırmak, yasadışı balıkçılık operasyonlarını engellemek, çeşitli nedenler ile kaybolmuş veya zarar görmüş habitatların eksikliğinin gidermek amacıyla denizle buluşturuluyor.

Proje çerçevesinde 2019 yılı ve 2022 yılları arasında toplamda 660 yapay resif ünitesi ve 39 adet anti trol resif ünitesi atımı gerçekleştirilecek. Uygulanan bu projelere yönelik İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından aylık periyotlar halinde izleme çalışması yapılacağı öğrenildi. Yapay resifler üzerindeki biyoçeşitlilik artışı Marmara Denizi için önemli bir gelişme sağlamış olup, yapay resiflerdeki canlılığın her geçen gün artması bekleniyor. Proje ile barınma ve üreme alanı sağlanarak sürdürülebilir balıkçılığa ve biyoçeşitliliğe önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapay resiflerin Marmara Denizi'ne bırakılması hakkında konuşan İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Denizlerde yapay resif projemiz 2019 yılında başladı. Proje başlangıcından itibaren Adalar bölgesine 660 adet üretim, 39 tane de anti trol olmak üzere resif atımlarını gerçekleştirdik. 60 adet resif bloğunu buraya, yarın da 90 adet Sarayburnu önlerine atacağız. Amacımız denizdeki biyoçeşitliliği arttırmak. ve bu sayede kaçak balıkçıların ağ çekmesini engellemek maksadıyla yapıyoruz. Attığımız resiflerin kontrollerini yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız kontrollerde deniz patlıcanı gibi çeşitli birçok canlının resiflere tutunduğunu gördük. Bunlar da bizi sevindirdi" dedi.

Düzenlenen proje hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Benal Gül, "Yapay resif projesi 2019 yılında başladı. Oldukça büyük bir proje. Türkiye'nin 2. büyük yapay resif projesi. Şu anda projenin ortasındayız diyebiliriz. Birçok yapay resif alanını tamamlamış durumdayız. Bundan sonraki süreçte Büyükada'da yapay resif alanı projesi çalışmamız olacak. Bunun için önümüzdeki süreci bekliyoruz. Biz bu bölgeye yapay resifleri ihtiyaç doğrultusunda attık. Yoğun ön çalışmamız oldu. Biz biliyoruz ki bölgede yasadışı balıkçılık vardı. Çeşitli nedenlerle zarar görmüş yaşam alanları vardı. Bunları iyileştirmek istedik" dedi.